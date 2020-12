La probabile formazione: Prandelli verso la conferma dell’undici di mercoledì

Le buone sensazioni date contro il Sassuolo spingono Cesare Prandelli alla conferma in blocco della squadra vista mercoledì sera anche contro il Verona. Nonostante gli impegni ravvicinati e la partita contro la Juve che chiuderà l’anno martedì sera, i quotidiani spingono per lo stesso undici già visto pochi giorni fa. Stessi uomini, stesso modulo: la Fiorentina cerca continuità e il tecnico di Orzinuovi schiererà nuovamente il 3-5-2 con Ribery a supporto di Vlahovic e l’ex Amrabat in cabina di regia. Conferma anche per Venuti sulla destra, con Castrovilli e Bonaventura chiamati ad inserirsi centralmente e Biraghi sulla sinistra, mentre dietro non si prescinde dal trio Milenkovic-Pezzella-Caceres: nonostante qualche licenza poetica di troppo, saranno loro a tentare di far muro davanti a Dragowski.

Prandelli: “Difesa a tre per togliere alibi alla squadra. Vlahovic ha gli attributi, Callejon non può fare il 5°”