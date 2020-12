LIVE – Prandelli: “Adesso diamo continuità. Ritorno alla difesa a tre per togliere alibi alla squadra”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha presentato così, tramite conferenza virtuale, la partita contro il Verona in programma sabato 19 dicembre alle 15.00 allo stadio Franchi:

“Dobbiamo dare continuità, col Sassuolo è stata una buona partita contro avversario temibile. Lo spirito e l’atteggiamento e la voglia di stare in partita c’erano, si respirava bel clima. Dobbiamo mettere in campo l’energia. Non volevamo perdere, abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo avuto buone opportunità.

Rivedendo gli allenamenti e le partite giocate a quattro abbiamo visto incertezze, ho cambiato per togliere alibi alla squadra. Si parla sempre di una fase difensiva, mi ripeto: non mi vergogno di difendere. Negli ultimi anni si è guardato ad altro, molte squadre son scivolato a lottare per non retrocedere.

Vlahovic? Il rigore è stata un’assunzione di responsabilità, ha attributi. Sono contento di lui, vuole migliorare e sa dove farlo ma gli serve tempo anche se ha già fatto molto”.

