Cacia: “Iachini meritava un’altra chance. Vlahovic? Forte, ma non è un bomber”

Daniele Cacia, doppio ex di Fiorentina e Verona, a Lady Radio ha detto:

Penso che per Firenze sia il momento più difficile degli ultimi anni. Non ne ricordo così. Vlahovic? Per come vedo io il calcio, è un giocatore giovanissimo ma con grandi potenzialità, però non è un bomber da area di rigore. Quindi non mi sorprende se non la butta dentro per un po’ di partite. Iachini? Lo conosco bene Iachini e mi dispiace per lui, gli avrei dato più possibilità. Avrebbe potuto superare i momenti difficili.