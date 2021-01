Callejon oltre Napoli: ora la sua esperienza deve diventare un valore aggiunto

Dopo il caos legato alla foto scattata negli spogliatoi dello Stadio Maradona con alcuni membri dello staff del Napoli, per Callejon è giunto il momento di andare oltre. Lo spagnolo vuole fare quello che fino ad oggi, per un motivo o per un altro, non è riuscito a fare a Firenze: essere decisivo. Callejon ha ancora voglia di essere un valore aggiunto per la Fiorentina. Ma adesso non c’è più tempo da perdere, lo spagnolo è ad passo dai 34 anni e la sua esperienza può ancora risultare fondamentale nella corsa salvezza. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Callejon è dispiaciuto: “Solo un saluto ad amici con cui ho lavorato per anni”