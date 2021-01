Callejon è dispiaciuto: “Solo un saluto ad amici con cui ho lavorato per anni”

La pessima prova della Fiorentina ha fatto di certo arrabbiare i tifosi della Fiorentina che poi hanno notato una foto scattata dallo staff medico partenopeo in cui Callejon appare sorridente in mezzo a loro. Lo stesso Callejon è molto dispiaciuto per quello che sta succedendo ci tiene a far sapere che è andato nello spogliatoio del Napoli prima della partita per salutare la gente con cui ha lavorato per molti anni. Gli è stato chiesto solo di fare una foto per ricordo e lui ha accettato, ma non sapeva che sarebbe stata pubblicata, anzi si era raccomandato di non farlo. La società viola fa sempre che l’esterno viola è il primo ad essere molto arrabbiato per la partita di oggi e ribadisce che non è stato influenzato minimamente dal passato a Napoli. La foto pubblicata dallo staff medico del Napoli su Instagram, e poi rimossa, va oltre la sua volontà.

