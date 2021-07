Callejon e Lirola: in bilico la fascia spagnola, Sarri chiama l’ex Napoli

Pol Lirola e Josè Callejon sono entrambi al centro di voci di mercato: l'ex Napoli potrebbe ritrovari Sarri alla Lazio

Sul fronte delle uscite - riporta La Nazione - in bilico continua ad essere il futuro di Lirola , corteggiato insistentemente dall’Olympique Marsiglia e dai suoi tifosi . Oltre a quello del terzino catalano, tiene banco anche il futuro di un altro spagnolo in rosa: Josè Maria Callejon.

L'esterno classe '87 sta lavorando bene, mettendosi al servizio di Italiano, ma è richiesto dalla Lazio. Lui tornerebbe volentieri con il proprio mentore Sarri, ma l’ostacolo riguarda la richiesta della Fiorentina. I viola chiedono non meno di quattro milioni di euro. I biancocelesti non si spingono oltre la metà. Trattativa in stallo, ma se ne tornerà a parlare dalla prossima settimana.