FreeLirola, i tifosi del Marsiglia continuano il “pressing” sui social viola

I tifosi del Marsiglia chiedono a gran voce il ritorno di Pol Lirola. E potrebbero essere accontentati

Dopo i primi appelli dei giorni scorsi, continua il forcing dei tifosi del Marsiglia per il ritorno in Provenza di Pol Lirola. Durante l'amichevole della Fiorentina contro l'Ostermunchen, la pagina Twitch del club viola - che sta trasmettendo in diretta la partita - è stata invasa dall'hashtag #FreeLirola.