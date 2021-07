LIVE – Fiorentina-Ostermünchen 4-0: super gol in rovesciata di Ranieri!

Prima amichevole stagionale per la Fiorentina: i viola sfidano i tedeschi dell'Ostermünchen al Benatti

Ben trovati a tutti i lettori di ViolaNews.com. La Fiorentina alle 17 scenderà in campo contro l'Ostermünchen per il primo test della stagione.

Squadre in campo per il riscaldamento sul terreno di gioco del "Cesare Benatti" di Moena.

Squillo della Fiorentina con Callejon che mette dentro un pallone interessante, Vlahovic arriva in ritardo sul pallone, ma tutto fermo per fuorigioco.

Gioca a due tocchi la Fiorentina, la squadra cerca di mettere in pratica dunque quanto richiesto a gran voce da mister Italiano in questi giorni.

Ritmi non velocissimi per la Fiorentina che comunque fa la partita, ma le gambe sono visibilmente cariche.

Altra super occasione per la Fiorentina con Sottil! Disturbato da una zolla non riesce a respingere in rete a porta praticamente spalancata.

