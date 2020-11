Callejon, comincia il recupero: ma ancora niente Benevento

Oltre al rientro di capitan Pezzella, che si candida per essere protagonista con il Benevento, la Fiorentina può cominciare a sorridere guardando ai recuperi. Il Corriere Dello Sport oggi in edicola sottolinea come José Callejon, appena negativizzatosi dal Covid, sia il prossimo a voler rientrare al più presto. Ancora niente partita, però: come si legge, infatti, dopo le visite mediche di rito ha bisogno di un rientro graduale che gli consente di riprendere la forma. Da oggi potrà rientrare in gruppo, ma solo a piccoli passi. Ma lo spagnolo scalpita e vuole tornare ad essere un trascinatore.