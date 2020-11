Callejon negativo, ma è disponibile? Le condizioni dello spagnolo

La Gazzetta dello Sport e La Nazione dedicano spazio alla guarigione di Josè Callejon, comunicata ieri dalla Fiorentina. Il giocatore rientra a disposizione di Prandelli dopo un periodo di inattività che lo ha riportato al punto di partenza quanto a condizione fisica: difficile immaginarlo dal primo minuto contro il Benevento, più probabile un recupero senza affanni per la successiva trasferta di Milano. La Rosea scrive che potrebbe saltare anche la gara di Coppa Italia in programma tra una settimana a Udine. Intanto, per lo spagnolo partono i controllo volti a capire se il virus abbia lasciato postumi di qualche tipo.

