La difesa ritrova Pezzella: Fiorentina al lavoro, tra oggi e domani gruppo al completo

Ci è voluto quasi un mese di sedute individuali, ma alla fine German Pezzella è tornato in gruppo. La Nazione lo candida ad una maglia da titolare per domenica contro il Benevento, anche alla luce del fatto che erano stati fatti dei tentativi per averlo già a Parma. Le ansie non sono terminate con il recupero del capitano, visto che a partire da stamattina sono attesi i rientri a Firenze dei nazionali, tre dei quali (Milenkovic, Vlahovic e Caceres) hanno corso un grande rischio visti i tanti positivi in Serbia e Uruguay.

MA PER DUSAN E’ ARRIVATO IL PRIMO GOL IN NAZIONALE