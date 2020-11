Vlahovic scalda il sinistro: primo gol con la Serbia per il centravanti gigliato

Un gol (e pure un assist) che può essere di buon auspicio anche e soprattutto per la Fiorentina e per Cesare Prandelli. L’attaccante viola Dusan Vlahovic si è sbloccato questa sera in Nazionale, nella goleada firmata dalla Serbia contro la Russia in occasione della Nations League. Il centravanti viola, entrato nel corso della prima frazione a causa di un infortunio patito da un compagno, si è messo in luce poco prima del riposo, al 40′, segnando sottomisura il suo primo gol – il momentaneo 3-0 – con la maglia della rappresentativa del proprio Paese. Poi, al 64′, l’ex Partizan ha servito la palla del 5-0 finale a Mladenovic. Segnali di risveglio, dunque, per Vlahovic, che alla Fiorentina con il cambio di allenatore chiede maggiore continuità per riuscire a migliorare il proprio rendimento.