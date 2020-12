Callejon, “100 di questi assist”: col Genoa obiettivo cifra tonda per Josè

“Cento di questi assist“. Il Corriere dello Sport – Stadio parla così dell’avvicinamento di Callejon alla partita contro il Genoa. Obiettivo cifra tonda con lo spagnolo fermo a quota 99 in carriera. Primo step per mostrare a Firenze il vero volto di Josè, il Callejon ammirato a Napoli. Quello che in maglia viola non si è visto per adesso, fra partite fuori posizione, condizione latitante e pure il Covid a metterci lo zampino. Risultato positivo ad inizio novembre, a cavallo dell’avvicendamento in panchina tra Prandelli e Iachini. Il suo apporto sarebbe fondamentale per tutto il gruppo, in un momento di grave difficoltà psicologica e in classifica. Per lo spagnolo soltanto 190′ in serie A sin qui: zero gol e zero assist. L’unico lampo la rete realizzata in Coppa Italia col Padova, il 28 ottobre. Anche di passaggi decisivi per ora neanche l’ombra, contro il Genoa ha un’ottima occasione. Contro i liguri è già stato decisivo servendo un pallone-gol ad Albiol nel marzo del 2018 e qualche stagione prima, nel novembre 2014, lui stesso ha fatto male ai rossoblù con una rete che aveva sbloccato quella gara poi vinta per 2-1 proprio dai partenopei. Complessivamente, in dodici apparizioni col Grifone, Callejon non ha mai perso.