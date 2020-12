Ore decisive per Pedro, attesa la scelta del Flamengo. Le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato da La Nazione sono ore decisive per il futuro di Pedro, il centravanti brasiliano in prestito al Flamengo. Il club di Rio de Janeiro, come già stabilito, dovrà presentare alla Fiorentina un’offerta che sfiora i 14 milioni di euro entro il 10 Dicembre. Se il Flamengo decidesse di riscattare il giocatore la Fiorentina riceverebbe una cauzione entro la fine del mese, mentre l’importo totale dovrà essere versato a gennaio.

