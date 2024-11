Calabrese: “Palladino fa suonare la Fiorentina. Champions? Può essere un obiettivo”

La musica che suona questa Fiorentina è molto bella. Tutti dietro al direttore Palladino, che è stato capace di dare ritmo al campionato. Non ha sbagliato una mossa. A cominciare dal nuovo ruolo di Beltran, diventato cruciale nelle strategie di gioco viola. E dire che c’era chi voleva venderlo. Meglio così, anche perché c’è bisogno di gente come lui per alzare lo sguardo sopra l’orizzonte e provare a immaginarsi in Champions l’anno prossimo. Ma sì, diciamolo senza paura, quest’anno la Champions può essere un obiettivo. E anche vincere un trofeo sembra meno impossibile di altre volte. Si temeva che la Fiorentina potesse avere un contraccolpo dopo la sosta. Invece una volta di più la squadra di Palladino ha dimostrato di avere fame. E forza. Quella di un portiere apparentemente sul viale del tramonto che a Firenze è rinato, o quella di giocatori scartati da altri club perché ritenuti inadatti. Adesso godiamoci la classifica con la convinzione che quest’anno tutto sia possibile. C’è tutto per fare bene. La qualità, il gioco e pure l’umiltà. A un certo punto ieri Palladino non si è vergognato di mettere la difesa a cinque, dimostrando rispetto per il Como, che in quel momento stava spingendo. Poi, certo, se lì davanti c’è uno come Kean diventa tutto più facile. Il suo è un gol straordinario, senza niente togliere alla botta di Adli per il vantaggio. Dunque avanti così, con quella musichetta in testa e facendo un passo dopo l’altro per costruire un sogno che abbia basi molto solide. Non c’è tempo per fermarsi a festeggiare, però, giovedì è di nuovo Conference e dopo la battuta d’arresto con l’Apoel alla Fiorentina serve una vittoria per rinforzare la sua classifica. E poi ci sarà l’Inter al Franchi. Una settimana intensa che ci racconterà un po’ meglio cosa vuol fare da grande questa Fiorentina. Che intanto continua a suonare la sua sinfonia in campionato, e senza steccare mai.