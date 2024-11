Marianella a VN: “Adli giocatore clamoroso, Fiorentina clamorosamente cinica”

Direttamente da Como abbiamo intervistato in esclusiva Massimo Marianella , volto di Sky Sport e vicino alle vicende della Fiorentina. Questo il suo pensiero proprio sui viola che volano in classifica:

"Vittoria da grande squadra, non ha giocato benissimo, ma ha giocato da squadra che è consapevole di quello che adesso è il suo valore. A me la Fiorentina oggi, non essendo spettacolare per 95 minuti è piaciuta molto. Adli ha fatto una partita clamorosa, Bove ha chiuso tutto, Ranieri ha comandato la difesa benissimo, Kean ormai è una piacevole conferma. La Fiorentina è diventata clamorosamente cinica"