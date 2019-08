Cagliari, mossa d’attacco: Giulini pensa a Simeone

Il futuro di Simeone è ancora tutto da scrivere e per l’attaccante rischia di essere un’estate molto calda. Dopo una stagione onestamente non brillante andata in archivio, il Cholito potrebbe lasciare Firenze per far spazio a nuovi interpreti (E I NOMI NON MANCANO). Secondo Tuttosport alle candidate si può aggiunge il Cagliari, con il Presidente Giulini desideroso di regalare ai tifosi un mercato grandi firme nell’anno del centenario. I rossoblu, che avevano virato decisamente sul romanista Defrel (1 milione subito e 12 per il diritto di riscatto) sembrano aver frenato la trattativa per gettarsi sull’argentino.

Il quotidiano, poi, mantiene i sardi ancora in gioco per Nainggolan, con più di un’idea balenata al DS Carli.

MA FRA INTER E FIORENTINA C’È L’ACCORDO PER IL BELGA