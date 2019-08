Accordo Fiorentina-Inter per Nainggolan. Ma il belga preferisce il ritorno a Cagliari

L’Inter apre alla cessione in prestito di Radja Nainggolan. Anzi, per la verità – come scrive La Gazzetta dello Sport – i nerazzurri si sono fatti avanti con la Fiorentina, hanno proposto il centrocampisti e sono disposti a pagare oltre a quella di luglio, anche la mensilità di agosto. Pradè ha preso atto di questa apertura, ma al massimo si accollerebbe tre milioni dell’ingaggio del Ninja, che andrebbe a mettere esperienza e muscoli in un gruppo giovane. Le due società comunque hanno trovato un accordo di massima, ma il belga non è del tutto convinto perché vorrebbe tornare a Cagliari. Il presidente Giulini però (a fronte dei tre viola) ha messo sul piatto solo 1,5 milioni per lo stipendio di Nainggolan, con l’Inter che si accollerebbe la parte restante: un danno economico non da poco. A questo punto tocca al centrocampista decidere la sua destinazione.

