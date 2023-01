Cabral, un anno dopo riecco la Lazio, ma dalla panca. La Fiorentina lo aspetta

La prima partita di Cabral con la maglia della Fiorentina è stata contro la Lazio (0-3). Un anno dopo, c’è ancora la squadra biancoceleste nel destino di questo centravanti arrivato con un carico enorme sulle spalle subito dopo la cessione dell’allora capocannoniere della serie A Vlahovic e che, da quel macigno, non si è mai liberato. Il Corriere Fiorentino scrive che Cabral ieri si è allenato in gruppo e tutto lascia pensare che domani sera possa rientrare tra i convocati, anche se andrà sicuramente in panchina e potrebbe entrare solo a gara iniziata visto che non gioca da quasi un mese.

Titolare o no, da ora in avanti l’ex Basilea dovrà necessariamente dare delle risposte finalmente convincenti visto che, a meno di sorprese, dal mercato non arriverà un’altra prima punta. Davanti alle proposte arrivate già prima di Natale infatti, in particolare da Cremonese e Sampdoria, la Fiorentina non ha mai preso in considerazione l’idea di cederlo perché, dal punto di vista della dirigenza, sarebbe stata l’ammissione di un fallimento. Italiano ha già rinunciato sia a Cabral sia a Jovic, potrebbe farlo anche domani.