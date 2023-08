Cabral, tanto impegno ma pochi gol. E Jovic? Così la cessione non è scontata

E Luka Jovic? La Stella Rossa sta provando a trattare con Fiorentina e Ramadani per un suo ritorno in patria, ma ad oggi la sua cessione non sembra così scontata.

Se il mercato in entrata della Fiorentina è più che caldo, quello in uscita non si ferma. Infatti, come sottolinea La Nazione, il probabile arrivo di Beltran dal River Plate apre le porte alla cessione di Arthur Cabral.L'ex Basilea infatti, diventerà un nuovo giocatore del Benfica per 20 milioni più 5 di bonus. La stessa cifra che verrà girata al club argentino per l'attaccante che piace tanto alla Fiorentina. Il brasiliano saluta Firenze, con tanto impegno ma con pochi gol. Un addio senza grandi rimpianti. E Luka Jovic? La Stella Rossa sta provando a trattare con Fiorentina e Ramadani per un suo ritorno in patria, ma ad oggi la sua cessione non sembra così scontata.