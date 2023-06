Cabral potrebbe partire, ma attenzione al doppio addio

Se ne andrà soltanto uno (col brasiliano ora come ora indiziato principale) ma non è da escludere che alla fine se ne possano andare entrambi. Dipenderà da che offerte arriveranno

Il Corriere Fiorentino fa il punto sull'attacco e sul futuro di Cabral e Jovic. Ad oggi tutto lascia pensare che se ne andrà soltanto uno (col brasiliano ora come ora indiziato principale) ma non è da escludere che alla fine se ne possano andare entrambi. Dipenderà da che offerte arriveranno e (soprattutto) da come il club riuscirà a muoversi in entrata. Perché un conto è trovare un numero 9 forte, affidabile e teoricamente titolare, ma ben più difficile (e la storia recente sta lì a dimostrarlo) è riuscire a mettere a disposizione di Italiano due calciatori (più o meno) di pari livello.