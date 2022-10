Cabral, ora o mai più: non sempre capita una seconda possibilità

Jovic, molto probabilmente non sarà convocato per il match contro l'Inter. Questo significa che Cabral potrà partire dal primo minuto. Come evidenziato dal Corriere Fiorentino, il brasiliano sembrava ormai fuori dai radar di Italiano, poi l'infortunio del serbo ha cambiato tutto. In campionato non va in gol dal 10 Aprile scorso e adesso serve una scossa. Forse, i tre minuti contro gli Hearts erano solo uno schiaffo per far capire a Italiano la sua reazione. Ora o mai più, non c'è più tempo.