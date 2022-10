Jovic, la continuità sembra davvero una maledizione

Italiano aveva scelto, fiducia totale a Jovic, ma il destino era di un'altra opinione. Come sottolineato dal Corriere Fiorentino, dopo lo spezzone di Bergamo, la fiducia verso il serbo era salita in maniera importante. Da quel momento, l'ex Real era sempre partito titolare, trovando due gol nei match contro gli Hearts. Si aspettava solo la scintilla in campionato, non avvenuta con la Lazio e quanto meno con il Lecce. Adesso questo stop segna in maniera importante la stagione di Jovic, con al continuità che rimane un grosso e lontano miraggio.