Cabral-Jovic: aperta la sfida per la supremazia nell’attacco gigliato

Il Tirreno scrive oggi di Arthur Cabral e Luka Jovic, bomber della Fiorentina che sembrano aver ritrovato la retta via in questo ultimo mese. Cabral, infatti, si è fatto trovare pronto contro l'Inter, contro lo Spezia domenica scorsa segnando il gol della vittoria e, infine, con la rete del 2-0 da attaccante vero contro il Riga, ed è quindi lanciatissimo per la rimonta sul compagno di reparto Luka Jovic. Secondo il quotidiano, tra i tanti meriti, Cabral ha avuto quello di aspettare l'occasione giusta con pazienza, ed ora la sfida col serbo è lanciata. Tra i due c'è stima reciproca, quasi amicizia seppur con poche settimane di conoscenza. Jovic, facendo un esempio, è stato il primo ad abbracciare l'ex Basilea alla fine della partita di La Spezia per il gol segnato e lo ha fatto con un sorriso che non lasciava spazio al dubbio sulla sincerità. Sempre Jovic sottolinea appena può l'ottimo rapporto che ha con Cabral, trovando ovviamente d'accordo il brasiliano, che ieri su Tik Tok ha affermato: "Seppur giocando nello stesso ruolo, ho un grande feeling con Jovic e Kouame: io sono contento quando loro segnano e per loro è lo stesso nei miei confronti» (LEGGI QUI L'INTERVISTA). Stima e rispetto reciproci dunque, ma anche viva concorrenza che fa bene alla Fiorentina ed agli stessi attaccanti.