Il ritorno del Re: i numeri della riscossa di King Arthur, sovrano della CL

Il Corriere dello Sport dedica oggi una pagina ad Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina che sta vivendo un momento molto positivo dopo un avvio di stagione difficile. Dopo il gol contro il Riga, il bomber ha collezionato 3 reti negli ultimi 12 giorni, fra campionato e Conference, infondendo dei dubbi positivi in mister Italiano per quanto riguarda il reparto offensivo, dove però a onor del vero anche Jovic si è svegliato nell'ultimo mese. La Conference League(LEGGI QUI RISULTATI E CLASSIFICHE) però, si sa, è roba di Cabral, re incontrastato di questa competizione dato che ha già segnato 15 reti in 19 gare, 13 delle quali con la maglia del Basilea. «Segnare è sempre stata la cosa che so fare, quindi ora sono felice di aver ricominciato e questo mi dà fiducia. Adesso vorrei farne tanti altri, belli o brutti». Queste le parole del bomber brasiliano sul canale TikTok della Fiorentina, dove l'attaccante ha parlato della sua verve ritrovata (LEGGI QUI LE PAROLE DI CABRAL). In totale, con la maglia della Fiorentina dall’inizio della stagione Cabral ha messo a segno 4 centri, 3 dei quali nelle ultime quattro uscite. È rimasto a secco solo in casa contro il Basaksehir quando ci ha pensato Jovic a ribaltare il risultato con una doppietta. Il verdeoro, a suon di gol, nell’ultima settimana sta provando a ribaltare le gerarchie con il serbo, mettendo Italiano in “difficoltà” nelle scelte. A Genova contro la Sampdoria dovrebbe partire dalla panchina per poi fare staffetta con Jovic, ma proprio come a La Spezia potrebbe entrare a partita in corso ed avere un'altra possibilità per mettersi in mostra. Cabral che, tra l'altro, aveva segnato anche in casa contro l’Inter nella precedente sfida di campionato, ed il tris consecutivo non è quindi un sogno proibito. Probabile, infine, un suo impiego dall'inizio al Franchi con la Salernitana mercoledì prossimo, gara nella quale si giocherà il posto per la terza e ultima partita a San Siro con il Milan.