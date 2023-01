Cabral, Italiano è convinto: spallata al mercato e avvertimento a Jovic

La Nazione si sofferma sulla prestazione di Cabral che con il suo gol, ha convinto tutti, anche Italiano. Sì, perchè il brasiliano ha messo in campo una prestazione all'altezza della situazione. Gli applausi di Batistutanon sono causali. Ora arriva il Sassuolo, l'ex Basilea si candida per un posto dal primo minuto, allontanando le voci di mercato. Anche Luka Jovic è stato avvertito, adesso giocare sarà più complicato.