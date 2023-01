FOTO – Cabral fa Bati, a Bati piace: il commento sotto alla foto del tiro

L'approvazione del 9 per eccellenza

Il gol di Arthur Cabral contro il Monza ha ricordato le sassate di Batistuta: certo, non basta un momento per paragonare i due calciatori e siamo ben lungi dal farlo, ma lo stesso Re Leone, attraverso un commento alla foto del gol del brasiliano, ha voluto esprimere la sua più totale approvazione alla prodezza del numero 9 viola, come vi mostriamo qua sotto: