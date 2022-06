Cabral in, ma Piatek? Due le opzioni in attacco per i viola

Con un Cabral sempre più protagonista per la prossima stagione, ecco un Piatek ancora in dubbio: due le alternative viola per l'attacco

Redazione VN

La Fiorentina, per l'attacco deve ancora capire come gestire alcune situazioni. Sappiamo che su Cabral verrà fatto molto affidamento in vista della prossima stagione, sperando che l'investimento fatto porti grandi risultati. Come scrive il Corriere dello Sport, sarà ancora da decidere, invece, il futuro legato a Piatek, che nonostante non abbia entusiasmato durante la seconda parte di stagione, la dirigenza viola starebbe penso di prolungargli il prestito di un altro anno.

Due le opzioni per l'attacco

Per il momento sono due le opzioni in attacco da seguire: insistere sulla linea verde e quindi puntare sui giovani, cercando di inserire Pinamonti nella trattativa con l'Inter per Milenkovic. Oppure puntare su un centravanti di esperienza, magari a parametro zero.