Cabral: adesso la Fiorentina ha il suo bomber. I numeri della riscossa

Miglior marcatore stagionale dei viola con 12 gol, 7 reti nelle ultime 8 partite e re della Conference League, competizione in cui è riuscito ad andare in doppia cifra nel corso della sua carriera. Il Corriere dello Sport scrive oggi del momento magico di Arthur Cabral, attaccante gigliato che dopo il gol contro il Sivasspor ha confermato la sua letalità nelle aree di rigore europee. In Conference per lui, infatti, cinque centri con la casacca del Basilea nell’edizione 2021-2022 e altrettanti con quella della Fiorentina nella stagione in corso. Solo Cyriel Dessers per adesso è riuscito in questa impresa, con 10 gol realizzati quando vestiva la maglia del Feyenoord. Inoltre c’è un altro dato da sottolineare: fra fase a gironi e turni ad eliminazione diretta, con la Fiorentina Cabral ha totalizzato 5 reti negli ultimi 269’ in cui è stato in campo. Il che significa una rete ogni 54’ minuti. La Conference League per lui ha il sapore di casa e poter andare avanti e mettere nel mirino il Lech Poznan è già un altro obiettivo speciale per lui che della competizione è ormai uno specialista. Cabral che è già in rampa di lancio anche per la sfida contro il Lecce di domani considerando anche il fatto che Jovic si è allenato discontinuamente negli ultimi giorni a causa dei problemi burocratici che lo hanno costretto a raggiungere la Fiorentina direttamente in Turchia nei giorni scorsi LEGGI QUI LA NOTIZIA. In serie A da metà febbraio il brasiliano ha fatto 3 gol in 4 partite rispettivamente con Empoli, Verona e Cremonese, rimanendo a secco soltanto contro il Milan, ed anche per questo domani è probabile un suo impiego dall'inizio.