Buona la prima: Jovic si presenta con un poker

Poker di Jovic nel 7-0 contro il Real Vicenza

Redazione VN

Ieri la Fiorentina ha battuto per 7-0 il Real Vicenza nella prima amichevole del ritiro di Moena. In grande spolvero Luka Jovic, autore di quattro gol. Su di lui si concentra Repubblica Firenze che scrive:

"Due di destro, uno di sinistro, l’altro di testa. Era il più atteso e certo non si è fatto attendere: Luka Jovic è stato l’assoluto protagonista della prima amichevole estiva, nel ritiro di Moena, vinta dalla Fiorentina per 7-0 di fronte a 815 spettatori che hanno affollato la tribuna del campo sportivo in val di Fassa.

Il tecnico Italiano ha potuto mischiare, tra primo e secondo tempo, due formazioni equilibrate. Il giovane Niccolò Pierozzi ( classe 2001) titolare sulla destra e in gol nel primo tempo. I nuovi acquisti Gollini in porta e Mandragora in cabina di regia. E poi la prima rete della nuova stagione messa a segno da Gonzalez, dopo l’ottimapunizione di Biraghi, il sigillo di Ikoné e tanti buoni spunti soprattutto in attacco visto il baricentro più che basso degli avversari.

Un test magari non così probante ma certo positivo, per tanti motivi. Perché ha permesso a Italiano di verificare sul campo l’apprendimento tattico di chi è arrivato da poco, tra giovani e nuovi acquisti. Jovic ne ha fatti quattro: prima si è procurato un rigore e l’ha trasformato di destro spiazzando il portiere avversario. Poi ha rifinito una bellissima azione avviata da Duncan, lavorata di tacco in corsa da Ikoné e chiusa di prima dall’attaccante serbo. Poi di testa, su assist di Terzic, ha incornato per la tripletta e infine, di sinistro, ha anticipato tutti su assist dalla destra di Venuti per il personale poker".

Sabato 16 luglio la Fiorentina affronterà in un triangolare Olginatese e Sanvitese, mentre venerdì 22 la sfida al Trento e sabato 23 la gara contro la Triestina.