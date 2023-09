Brutte notizie Fiorentina, CorFio: “Pierozzi ieri a Roma, altro stop per lui”

Il Corriere Fiorentino riporta una notizia su Niccolò Pierozzi, tutt'altro che positiva. Infatti, ieri Dodò è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani (intervento perfettamente riuscito) ma in mattinata, nella stessa clinica, si è visto anche Niccolò Pierozzi. Per lui si parla di un guaio all’inguine che, dopo i seri problemi all’addome accusati in estate, ne fanno slittare ulteriormente il rientro in campo. Ancora per un bel po’ insomma, non sarà lui l’alternativa a Kayode sulla destra. ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLE GARE DELLA FIORENTINA