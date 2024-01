Brian Rodriguez: un rinforzo (non) pronto all’uso. I viola però ci provano

Su Il Corriere dello Sport di oggi, alcuni aggiornamenti su Brian Rodriguez (LA SCHEDA), esterno uruguaiano dell'America monitorato dalla Fiorentina. Un rinforzo, secondo il quotidiano, non pronto subito come avrebbe voluto Vincenzo Italiano da settimane, per due motivi: uno poiché arriva dall’altra parte del mondo, due perché si porterebbe dietro un infortunio non semplice al ginocchio sinistro, anche con parziale rottura del legamento collaterale mediale (il giocatore è tornato in campo stanotte entrando all'88' contro il Queretaro, n.d.r.). La Fiorentina, comunque, ci sta provando per l'esterno d’attacco di piede destro con netta preferenza per la fascia sinistra. In stagione ha messo insieme 4 gol e un assist nel Torneo d’Apertura prima di farsi male contro il Monterrey. Brian Rodriguez, tra l'altro, era già entrato nei radar viola quattro anni fa, più o meno nel periodo in cui l’attaccante sudamericano poi passò per l’Europa per una dimenticabile esperienza in Spagna con l’Almeria (16 partite e 0 gol nel 2020-21 in Liga2). Veniva dal Los Angeles Fc (quello di Chiellini: 9 minuti giocati insieme nella stagione 2022) e lì è tornato, ma il Nazionale dell’Uruguay (21 presenze e 4 gol nella Celeste allenata adesso da Marcelo Bielsa, l’ultima il 12 ottobre nel 2-2 contro la Colombia per le qualificazioni al Mondiale 2026) piaceva allora come piace oggi e così sono riprese le trattative su una base economica che ricalca praticamente quella riguardante Vargas: traguardo possibile intorno ai 7-8 milioni e trattativa favorita dall’accordo di massima con Rodriguez, il cui procuratore è Pablo Bentancourt, lo stesso di Lucas Torreira, con il quale i rapporti sono stati ricuciti dopo lo “strappo” dei giorni che provocarono, tra le altre cose, il mancato riscatto del regista ex Sampdoria, Arsenal e Atletico Madrid.