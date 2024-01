“Brian Rodriguez dovrà fare meglio di Brekalo, non un’impresa”

Se a Firenze il nome di Brian Rodriguez non ha ancora scaldato particolarmente i cuori dei tifosi viola, a Città del Messico in tanti stanno cercando di convincerlo a rimanere nel Club America. Sui social tantissimi i sostenitori del club messicano che lo taggano nei post a lui dedicati, quasi pregandolo di continuare a vestire la maglia ‘azulcrema’. Una scelta che però ‘El Rayito’ (soprannominato ‘il fulmine’ per la sua velocità in campo) ha già fatto da giorni. Troppo importante tornare a giocare in Europa dopo la parentesi sfortunata del 2021 all’Almeria. Il nazionale uruguaiano (21 presenze e 4 gol con la Celeste) cerca lo scatto in avanti di una carriera che fin qui ha promesso tanto, ma mantenuto meno. Nato nel Penarol, ha scelto Los Angeles a fronte di cifre record. Poi la consacrazione in Messico. Ma adesso, a quasi 24 anni, è tempo di tuffarsi nel calcio vero. In quello che può regalargli uno status internazionale diverso.È la speranza della Fiorentina, che lavora sottotraccia all’operazione da diverse settimane. Di certo Italiano avrebbe preferito un calciatore subito pronto all’uso e conoscitore della Serie A, ma le caratteristiche tecniche di Rodriguez potranno essergli utili. A sinistra si giocherà il posto con Sottil, con l’obbligo di far meglio del partente Brekalo.Non dovrebbe essere difficile, visto il solo gol in un anno dell’esterno croato. Lo riporta La Nazione.