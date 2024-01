VN – Domani si chiude per Brekalo alla Dinamo Zagabria, la formula

Domani è in agenda l'incontro decisivo tra la Fiorentina e la Dinamo Zagabria per definire l'operazione in prestito fino a giugno

Josip Brekalo e la Dinamo Zagabria sembrano sempre più vicini. Domani, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è in programma una conference call tra la Fiorentina e il club croato per definire l'operazione. Si tratta di un prestito fino a giugno, con la Dinamo che si accollerebbe lo stipendio del giocatore ex Torino. Sono proprio questi i dettagli da definire col club di Zagabria che deve confermare questa volontà di sostenere l'ingaggio. Il classe '98, da parte sua, ha già accettato la proposta ed è pronto a cominciare la nuova avventura in patria.