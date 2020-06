Brescia debole, fallato e ultimo: ma c’è ancora un modo per evitare il baratro

Che strano un ‘primo giorno di scuola’ con una bocciatura già dietro l’angolo. È la situazione paradossale che vivono tutte le squadre alla ripresa – con più o meno rischi, certo – ma soprattutto il Brescia. L’avversario dei viola si ritrova ultimo in classifica, in crisi di risultati e con una retrocessione in B dopo solo un anno sempre più vicina. Due pareggi in sette incontri nel girone di ritorno, tre allenatori cambiati, soli 16 punti che valgono il fondo della graduatoria. Il Corriere di Brescia oggi in edicola riparte dall’analisi dell’avversario viola: rosa debole, la difesa rischia di imbarcare acqua senza i due titolari infortunati (Chancellor e Cistana). A questi fattori si aggiungono un Sabelli non al meglio – fin qui stakanovista fra le Rondinelle – e un Tonali che dopo la botta in amichevole con l’Udinese stringerà i denti per dirigere il centrocampo. Senza dimenticare la tutt’altro che risolta querelle Balotelli…

Tuttavia, si legge, il Brescia ha dalla sua ancora un’arma per provare a salvarsi: quella del tutto per tutto, del niente da perdere. Il ritorno in campo dopo un periodo di lunga inattività lascia talmente tanta incertezza che chi è disperato può trarne solo vantaggio. Serviranno però tecnica, coraggio, organizzazione e cuore, fattori che gli uomini di Lopez sembra(va)no aver perso. Però adesso le cose sono cambiate: vincerà il più resistente, non per forza il più bravo. E la Fiorentina dovrà stare attenta a non pagare subito il dazio da ‘primo giorno di scuola’.

LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA