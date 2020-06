Brescia e Balotelli, sempre più caos: Mario andrà in federale per le procedure anti Covid-19

Come riporta l’odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Mario Balotelli nei prossimi giorni sarà ascoltato dalla Procura federale come persona informata sui fatti che riguardano le procedure sanitarie anti Covid-19 del Brescia. Gli ispettori hanno fatto visita al centro sportivo di Torbole lo scorso weekend rilevando una “complessità della situazione” e Balotelli riferirà in merito all’organizzazione quotidiana del club e alla sua personale situazione in merito ai tamponi, visto che ne ha effettuato uno solo al momento della ripresa degli allenamenti individuali.