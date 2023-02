Brekalo pronto a colpire: si rafforza l’aria derby

A Josip Brekalo è bastato poco per imprimere il suo graffio all'Allianz Stadium la prima volta che è sceso in campo con il Torino, nella tana che sia per i granata che per i viola rappresenta la "tana del nemico". Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, fu suo l'assist per Belotti per la rete dell'1-1 finale. Se la squadra di Juric ne era uscita indenne poco più di un anno fa lo devono proprio al croato, l'uomo da cui Firenze e Vincenzo Italiano si attendono una svolta per risalire la classifica e nascondere sotto un tappeto le delusioni di questa prima parte di stagione. La forma, del resto, non è ancora delle migliori, eppure i progressi si sono visti nel giro di pochi giorni, dopo aver seduto in panchina nella sfida di Coppa contro la sua ex squadra, entrando nel finale contro il Bologna.