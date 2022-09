Bravo Italiano, questa volta ci hai davvero sorpresi

Questa volta dobbiamo fare solo i complimenti a Vincenzo Italiano, non solo perché ci ha sorpresi con le scelte prese, ma anche perché ha avuto la forza e il coraggio di cambiare una sua identità di gioco che ormai da tempo era ben definita. Una squadra nuova nell'impostazione tattica e forse, possiamo dirlo, anche nello spirito messo in campo. Come scrive La Repubblica, una trasformazione che per certi aspetti è anche sorprendente. Non è un caso che la partita sia iniziata con lo striscione della Fiesole con su scritto "Vergognatevi" e sia finito tra gli applausi e i cori "Vi vogliamo così". Non conta quanto tieni il pallone, ma quello che ci fai. Una partita interpretata in tutt'altro modo, dove hai saputo soffrire e concretizzato quando hai potuto.