La doppia rivoluzione di Italiano: la Fiorentina mette alle spalle la paura

E adesso una sosta utile per riprendere fiato

Ben svegliata, Fiorentina. La Nazione sottolinea come ci siano volute due rivoluzioni per tornare alla vittoria: il passaggio al 4-2-3-1 e il ribaltamento nelle gerarchie dei centravanti in favore dell'agilità di Kouamé. Ne è venuta fuori una Fiorentina meno impaurita, più aggressiva. I rigori gettati al vento sono un problema, ma la spinta del Franchi e quella del redivivo Gonzalez hanno portato finalmente alla vittoria.