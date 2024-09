Bove non si nasconde: “Siamo forti, lotteremo su tre fronti. Voglio l’Italia”

Senza paura o scaramanzia, Edoardo Bove non si nasconde e lancia questa Fiorentina: "Di sicuro, in campionato possiamo e dobbiamo confermarci in Europa, ma più di tutto l’obiettivo della Fiorentina è andare avanti in tutte e tre le competizioni. Per la squadra che abbiamo possiamo farlo senza problemi". Parole da vero leader quelle dell'ex Roma alle pagine del Corriere dello Sport. Lui che la Conference l'ha vinta e che adesso, vuole aiutare i suoi nuovi compagni a raggiungere questo sogno: "Le finali sono partite a sé. Devi essere furbo e scaltro per sfruttare le situazioni a favore, devi compattarti e chiuderti per neutralizzare quelle a sfavore. E serve un po’ di fortuna, quella che la Fiorentina non ha avuto nelle due finali disputate". (LA PRIMA PARTE DELL'INTERVISTA A BOVE)