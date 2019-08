Borja Valero, il problema è l’ingaggio. Ma Nainggolan lo escluderebbe?

Molti tifosi lo hanno sognato e lo riporterebbero anche oggi in maglia viola, ma rivedere Borja Valero a Firenze sembra sempre più difficile. A parlarne questa mattina è il Corriere Dello Sport, che inserisce lo spagnolo fra i nomi in uscita per l’Inter: il quotidiano riferisce di come i viola abbiano operato dei sondaggi ma mai un’offerta concreta, anche a causa del lauto ingaggio che percepisce il giocatore. In più, il fatto che il club viola abbia decisamente virato su Nainggolan potrebbe essere un ulteriore segnale di chiusura per Borja soprattutto per i margini ridotti di manovra di Pradè e Barone, anche se – si legge – le occasioni possono sempre saltare fuori in un senso e nell’altro.

