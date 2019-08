Pradè può chiudere per Nainggolan, Firenze sogna un altro colpo

Sono giorni intensi in casa Fiorentina. Dopo la (lunga) attesa legata nella giornata di ieri sono arrivati i primi acquisti, con Boateng (già ufficiale) e Lirola (che ha sostenuto le visite mediche) che saranno presto aggregati alla squadra nel ritiro di Montecatini. Ma, come sottolinea La Repubblica, non c’è stato nemmeno il tempo di pensarci troppo perché il nuovo sogno decollato nella giornata di ieri si chiama Radja Nainggolan (SCHEDA). Un profilo scaricato dall’Inter, che a 31 anni può però fare al caso della Fiorentina: cercato dal Cagliari per un ritorno in grande stile ma anche dalla Sampdoria, alla fine è stato Pradè con un sorpasso in grande stile a balzare in pole position e i contatti con l’Inter sono proseguiti per tutta la giornata di ieri. Il nodo è l’ingaggio alto da 4,5 milioni, ma con un aiuto dei nerazzurri – che hanno letteralmente escluso il belga dal progetto tecnico – l’operazione si può fare. Nonostante le smentite viola.

Caricamento sondaggio...