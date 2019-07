Barone: “Nainggolan? Niente di vero. Boateng e Lirola carichi. Contenti della rosa attuale”

Dal centro sportivo “Astori” il dirigente viola Joe Barone ha parlato ai cronisti presenti. Ecco quanto raccolto da Violanews:

Boateng l’ho visto carico, Pradè ha fatto un ottimo lavoro. Lirola ha oltre cento presenze in Serie A, un giocatore di fascia di cui abbiamo bisogno e anche lui è molto carico. Sono contento di questi due nuovi acquisti. Nainggolan? La gente ne parla, ma non c’è niente di vero. È un giocatore fortissimo e importante, ma è dell’Inter e non nostro. Cosa deve aspettarci la gente? Abbiamo già ottimi giocatori made in Florence, già in rosa e che hanno fatto vedere ottime cose negli Stati Uniti. Io, Pradè e Montella siamo contenti di chi abbiamo già in rosa, poi bisogna valutare ogni giorno quello che presenta il mercato. Chiesa? L’ho detto tante volte, è inutile rispondere sempre alla stessa domanda. Ha un contratto con la Fiorentina ed è un nostro giocatore, è contento e si sta allenando. Non c’è nessun caso. La Fiorentina è fatta di tanti giocatori importanti. Nuovo attaccante oltre Boateng? Kevin-Prince è un tassello importante per costruire la Fiorentina, poi valuteremo quello che propone il mercato