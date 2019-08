Non soltanto Nainggolan (SCHEDA), per il nuovo centrocampo viola Pradè sfoglia la margherita dei possibili registi. Con la pazienza che lo contraddistingue e lo ha fatto negli anni: una qualità che ha funzionato nella precedente esperienza in viola, che è tornata a dare i suoi frutti con Boateng e Lirola e che potrebbe essere fondamentale anche nella caccia a un metronomo. Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola stila la rosa dei papabili: resta vivo il ritorno di Milan Badelj, partito la scorsa estate a parametro zero e che per caratteristiche sarebbe l’innesto ideale, ma anche quel Valentin Rongier (SCHEDA) che al Nantes ha mostrato ottime qualità da smistatore di palloni. E poi c’è il più abbordabile è Diego Demme (SCHEDA) del Lipsia, di professione mediano ma con la capacità di impostare anche nel ruolo di regista.

