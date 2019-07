Ag. Demme a VN: “Numeri come Kanté. Mai rifiutati i viola, chi non vorrebbe venire a Firenze? Ma con Pradè…”

Non un regista, ma una mezzala di corsa e qualità. Partiamo con questa precisazione per introdurre l’intervista rilasciata a Violanews.com Tiziano Pasquali, che assieme al padre del giocatore cura gli interessi di Diego Demme (SCHEDA). Il giocatore piace a Daniele Pradè, anche se al momento non si registrano grandi passi avanti rispetto al primo contatto di circa un mese fa.

“Diego, con l’intervista di ieri (LEGGI), ha voluto solo ribadire che al Lipsia si trova bene, ma questo non vuol dire assolutamente che abbia rifiutato la Fiorentina – ha puntualizzato Pasquali -. La dichiarazione è stata tradotta male, abbiamo deciso di farla solo per spazzare via le tante illazioni delle ultime settimane”.

Le prestazioni sono dalla sua parte: “A volte sembra che si parli di un giocatore che milita in una piccola squadra – continua l’agente -. In realtà il Red Bull Lipsia ha una grande forza economica. Se andiamo a vedere le statistiche Demme ha numeri simili a Kanté. E’ inferiore nei tiri in porta perché l’allenatore precedente gli chiedeva di fare un tipo di gioco che lo penalizzava nelle conclusioni, ma in Italia è difficile trovare uno come lui. Parliamo di un giocatore importante, con lui la Fiorentina farebbe il salto di qualità a centrocampo“.

Pasquali ha commentato anche l’ipotesi di vedere Demme alla Fiorentina prima della chiusura del mercato: “Lui è italiano… chi non vorrebbe venire a giocare in Italia? Chi non vorrebbe venire a giocare a Firenze, in una realtà che negli anni può diventare importante? Il giocatore è aperto a tutto. Fino a questo momento però c’è stato solo un pourparler con Pradè risalente ad un mese fa“.