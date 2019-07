Demme si toglie dal mercato: “Ho parlato col mister, resto al Lipsia”

Accostato per qualche settimana alla Fiorentina, Diego Demme sembra destinato a rimanere al Lipsia. Non è forse un caso che negli ultimi giorni le attenzioni viola si siano rivolte altrove. Secondo quanto riporta il Kicker, il centrocampista ha deciso di rimettersi in discussione nel club tedesco. Nella seconda parte della scorsa stagione, Demme ha sofferto alcuni problemi fisici che adesso ha però superato: “Grazie al nuovo allenatore e ad alcune conversazioni, ho avuto un buon feeling” le sue parole per spiegare la scelta di togliersi dal mercato. LE ULTIME DI MERCATO SULLA FIORENTINA