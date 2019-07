Pedullà: “Boateng ha scelto Firenze, Lirola sempre in pole. Vlahovic intoccabile”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“I contatti con il Sassuolo sono sempre fitti, soprattutto perché Boateng sembra aver cambiato direzione ideale, da Francoforte a Firenze. Lirola? Non si può lavorare su una sola pista, i viola stanno valutando altri terzini. Comunque la prima scelta rimane lo spagnolo, con i viola che sono sicuri di portarlo sotto i 13 milioni, che è la cifra indicata. Uscite? Cedere è difficile per tutti, è difficile per Perisic, figuriamoci per Cristoforo e Saponara. De Paul? Pista aleatoria, l’Udinese chiede circa 40 milioni, e i viola forse vorrebbero altro. Piace, ma credo che non inizierà mai una vera e propria trattativa. In questo momento i friulani continuano ad andare al rialzo. Lammers? Il ragazzo piace molto, ma dipende da cosa succederà con Simeone, visto che Vlahovic sicuramente non partirà.”