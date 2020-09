Borja Valero dice di no al Betis, vuole restare in Italia: su di lui tre società, una in pole

Niente ritorno in Liga per Borja Valero. Secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo – per il quale era stato ipotizzato anche un ritorno a Firenze, LEGGI – ha detto no al Betis Siviglia ed è orientato a rimanere in Serie A. Su di lui ci sono Parma, Verona e, soprattutto, il Genoa. “Juric ha già fatto la sua proposta per dare fosforo ed esperienza al nuovo Verona – si legge -. Il Genoa prova a far vacillare la pole dei veneti. Questione di ore per capire se Setti riuscirà nel colpaccio”.