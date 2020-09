Borja Valero, il sogno Fiorentina e le proposte sul tavolo. Può tornare in Spagna

Stava per rinnovare il suo contratto con l’Inter, ma dopo il dietrofront del club nerazzurro Borja Valero è in cerca di una nuova squadra. Lo spagnolo, non è un mistero, tornerebbe volentieri alla Fiorentina ma al momento la società viola ha altri obiettivi mentre sul tavolo del centrocampista ci sono almeno 3 offerte dall’Italia: Genoa, Verona e Parma. Dalla Spagna però parlano dell’interesse del Betis di Siviglia che vorrebbe riportare Borja nella Liga a distanza di 8 anni e il giocatore potrebbe dire sì.

