Dagli studi di Sky Gianluca Di Marzio rilancia il nome di Bonaventura in chiave Fiorentina. Il giocatore si trova attualmente a Coverciano, dove sta svolgendo il ritiro con la Nazionale di Mancini che lo ha convocato nonostante sia al momento svincolato. Iachini avrebbe dato il suo ok tecnico nei confronti del giocatore, che dal canto suo non disdegnerebbe Firenze come piazza dove proseguire la sua carriera. Resta da trovare un accordo tra la dirigenza viola e Mino Raiola, agente del giocatore, dopo che un primo incontro è già andato in porto negli scorsi giorni. LA SCHEDA DEL GIOCATORE

TUTTI I MOVIMENTI DI CALCIOMERCATO VIOLA